شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي: استئناف حركة البناء المتوقفة منذ 6 أشهر خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت الإعلامية لميس الحديدي، صدور قرار خلال أيام عن مجلس الوزراء يقضي بإستنئاف حركة البناء وفقًا لاشتراطات محددة.

وقالت لميس الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، إن مدة الايقاف سنتهي عقب انقضاء 6 أشهر في 24 نوفمبر الجاري، لذا من المتوقع صدور القرار باستئناف البناء.

كما علقت الإعلامية على إصابات لاعبي النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد، مؤكدةً أنها «مقلقة» بعد أن بلغت الاصابات خمسة أشخاص في أيام قليلة.

وقالت الحديدي، إن «أي حد بيتابع الكورة هتكون الاصابات مقلقه ليه وهيتخض، لأنها بدأت بكهربا ثم توالت الاصابات وفوجئنا بصالح جمعة ثم أحمد ياسر ريان وبعدها محمد شريف ووليد سليمان، موضحةً أن مباراة الجمعة المقبلة في النهائي سيغيب عنها صالح جمعة ووليد سليمان وكهربا».

وتابعت: «يبقى السؤال هل كده الفريق إتضرب؟ هل لدينا إدارة غير منضبطة؟ أم لاعبين غير منظبطين؟ كلنا ممكن نصاب بكورونا لكن فكرة خمسة لاعبين في النادي الأهلي كتير».

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».