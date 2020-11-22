شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التضامن تلتقي «سيدة المطر» (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، الأحد، السيدة نعمات، والمعروفة إعلاميًا بـ«سيدة المطر» وزوجها، بمكتبها بالوزارة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية المختلفة والتمكين الاقتصادي للأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد.

واستمعت الوزير لمطالب «سيدة المطر» وزوجها، حيث طلبا العودة إلى قريتهما بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث يتوفر لها مسكنًا بأسرة زوجها على، حيث وجهت وزيرة التضامن برفع كفاءة المسكن وفرشه، كما شددت على إجراء بحث حالة للأسرة.

وقررت «القباج» تقديم دعم نقدي للسيدة نعمات تبلغ قيمته ٦٠٠ جنيه شهريًا، بالإضافة إلى توفير مشروع تربية دواجن بقريتها في بني سويف بقيمة ٥ آلاف جنيه، وتوفير علاج شهري لها.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تحمل إقامة مشروع «كشك» لزوجها على بتكلفة ٢٠ ألف جنيها بقريته بمركز الفشن ببني سويف بقيمة ٥ آلاف جنيه، وصرف ٦٠٠ جنيه له لمدة ثلاثة أشهر لحين نجاح مشروعه، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي كامل عليه.

وأكدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائمًا على الدعم النقدي فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادي حيث إن التمكين الاقتصادى يعد من أولويات الوزارة، موضحة أن الدعم النقدي لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل، أما الأسر الشابة القادرة على العمل سيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.