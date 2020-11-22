محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا، الأخيرة لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.
وأكد مجاهد في تصريحات صحفية، أن نتيجة المسحة جاءت سلبية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصري لمدة أسبوع حتى تعافى تمامًا من الفيروس.
وطمأن مجاهد الشعب المصري على سلامة ابنتي النجم محمد صلاح وعدم إصابتهما بالفيروس، مشيرًا إلى أن اللاعب وأسرته خضعوا لمتابعة طبية دقيقة من قبل وزارة الصحة، كونه قيمة كبيرة لمصر وشعبها.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تعافي محمد صلاح من كورونا: "تلقى بروتوكول العلاج المصري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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