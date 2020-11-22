بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف أماكن سقوط الأمطار في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في الفترة من 22 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر 2020. اليوم 22 نوفمبر: احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية. يوم 23 نوفمبر: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من الوجه البحري. يوم 24 نوفمبر: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية الغربية، قد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري. اقرأ أيضًا.. - سحب ممطرة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس اليومين المقبلين

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