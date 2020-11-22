نائب بـ"الشيوخ" يطالب بمنع دخول أي مواطن لا يرتدي كمامة المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أشاد اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي تتخذها السلطات داخل مترو الأنفاق لمواجهة غير الملتزمين بارتداء الكمامات لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وطالب رسلان، في بيان له اليوم الأحد، بالمنع من المنبع؛ بمعنى عدم السماح لأي راكب باستقلال المترو طالما لا يرتدي الكمامة قبل الدخول إلى بوابات جميع محطات مترو الأنفاق على مستوى الخطوط الثلاثة للمترو، مقترحًا تحرير محاضر ضد مَن يرتدون الكمامات خلال دخولهم إلى محطات المترو، ثم لا يرتدونها داخل قطارات المترو.

كما طالب النائب جميع المسؤولين عن وسائل النقل الحكومي والخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ خصوصًا داخل السكك الحديدية والنقل العام والخاص، مطالبًا الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين؛ خصوصًا خلال هذه المرحلة التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وناشد النائب الشعب المصري العظيم مساندة جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة قدمت كل ما لديها من إمكانات لمواجهة كورونا، وأصبحت الكرة الآن في ملعب الشعب؛ لدعم وإنجاح جهود الحكومة والانتصار على فيروس كورونا.

وطالب رسلان الحكومة بجميع مؤسساتها والمؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص، بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مع تغريم المخالفين بشكل فوري أو تحرير محاضر شرطة ضدهم.​