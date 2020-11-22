"معاش مدى الحياة وكشك".. وزيرة التضامن تستقبل "سيدة المطر" وتوجّه بتلبية احتياجاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة نعمات المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطر" وزوجها، في مكتبها بالوزارة، في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية المختلفة والتمكين الاقتصادي للأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لمطالب "سيدة المطر" وزوجها، حيث طلبا العودة إلى قريتهما في بني سويف، حيث يتوفر لها مسكنًا بأسرة زوجها، ووجهت الوزيرة برفع كفاءة المسكن وفرشه، كما شددت على إجراء بحث حالة للأسرة.

وقررت القباج أيضًا تقديم دعم نقدي للسيدة نعمات تبلغ قيمته 600 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى توفير مشروع تربية دواجن بقريتها في بني سويف بقيمة 5 آلاف جنيه، وتوفير علاج شهري لها.

كما قررت الوزيرة تحمل إقامة مشروع "كشك" لزوجها بتكلفة 20 ألف جنيه، في قريته بمركز الفشن ببني سويف بقيمة 5 آلاف جنيه، وصرف 600 جنيه له لمدة 3 أشهر لحين نجاح مشروعه، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي كامل عليه.

وأكدت وزارة التضامن أن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائمًا على الدعم النقدي فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادي حيث إن التمكين الاقتصادي يعد من أولويات الوزارة، موضحة أن الدعم النقدي لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل، أما الأسر الشابة القادرة على العمل سيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

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