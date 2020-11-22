الأنبا مرقس يرسّم 6 قساوسة وقمصًا بإيبارشية شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت إيبارشية شبرا الخيمة، اليوم الأحد، إضافة رعوية بسيامة ستة كهنة جدد لثلاثة من كنائس الإيبارشية، إلى جانب منح أحد كهنتها رتبة القمصية.

وصلى مطران الإيبارشية نيافة الأنبا مرقس صباح اليوم قداس الأحد الثاني من شهر هاتور بكنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية) وخلاله، صلى صلوات سيامة الكهنة الست للكنائس الثلاث، وهي:

1- كنيسة القديس الأنبا بولا بميدان عبدالمنعم رياض:

الشماس سامي غالي باسم القس بنيامين.

الشماس سامح سامي باسم القس إسحق.

2- كنيسة القديس الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا والقديس الأنبا كاراس بمنطقة أم بيومي:

- الشماس ميلاد لويز باسم القس يوناثان.

- الشماس ماهر عياد باسم القس تداوس.

3- كنيسة السيدة العذراء والقديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمنطقة منطي:

- الشماس صليب ميلاد باسم القس أبيب.

- الشماس ماهر رشدي باسم القس بولا.

كما منح نيافته القس تكلا رزق كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بمنطقة أم بيومي، رتبة القمصية، وشارك في صلوات القداس والسيامة عدد من كهنة الإيبارشية وبعضٌ من الشعب.