محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إلغاء إجازات التفرغ الدراسي للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكليات الطب في الجامعات المختلفة لمدة 6 أشهر. وأضاف بيان من المجلس، أن ذلك يأتي لإتاحة الفرصة لاأطباء للقيام بدورهم في مستشفيات وزارة الصحة، خلال الفترة الحالية، وذلك لهذا العام فقط، استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد. اقرأ أيضًا.. - وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن أدوية كورونا ​

كانت هذه تفاصيل خبر استعدادًا لموجة كورونا الثانية.. إلغاء إجازات التفرغ الدراسي للأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.