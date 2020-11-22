النائب العام يطالب نواب المحافظين بالتصدي لمخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير:
شدد النائب العام المستشار حماده الصاوي، على ضرورة تصدي نواب المحافظين، كنموذج للمناصب القيادية بالدولة، لمخالفات البناء.
وأضاف النائب العام خلال لقائه الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، أن التصدي لجرائم مخالفات البناء بواسطة دراسة وبحث الدورة المستندية في المحليات التي تُستَغل في تمكين الأشخاص من ارتكاب مخالفاتهم والإفلات من العقاب لفترات قد تطول.
الجدير بالذكر أن الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، أشارت إلى اهتمام النائب العام بتنمية وتطوير الإنسان، وإيمانه بتكامل مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق أهدافها.
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