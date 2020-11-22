النائب العام عن متهمي "السوشيال ميديا": استغلوها كمناخ لاستهداف شباب الأمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير:

قال النائب العام المستشار حماده الصاوي، أن النيابة العامة تصدت لجرائم مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد أن استغل مرتكبوها مواقع التواصل الاجتماعي كمناخ جديد واسع لارتكاب جرائمهم واستهداف شباب الأمة بها.

وأضاف النائب العام خلال لقائه الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، أن النيابة العامة حريصة على التصدي الدائم بحزم لهذه النوعية من الجرائم.

وأوضح أن النيابة قدمت عدد من المتهمين ممن ثبت اتهامهم بارتكاب جرائم منصوص عليها قانونًا إلى المحاكمات الجنائية بأدلة ثابتة قبلهم، ونالوًا عقابًا رادعًا بأحكام قضائية صدرت ضدهم.

وأشار المستشار "الصاوي" إلى الدور الذي اضطلعت به وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام خلال متابعة هذه النوعية من الجرائم وغيرها التي تشغل الرأي العام.