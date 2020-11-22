النائب العام عن الحصانة: الجميع يخضع للقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

كشف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أن جميع المواطنين يخضعون للقانون، بما فيهم المتمتعين بحصانة معينة بسبب منصبهم أو وظيفتهم.

وأضاف النائب العام خلال لقائه الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن المتمتعين بالحصانة قد نص القانون على سبل وإجراءات قانونية محددة لمساءلتهم والتحقيق معهم، على رأسها اتخاذ إجراءات طلب رفع الحصانة عنهم.

وضرب المستشار حماده الصاوي، مثلًا بموظفي البنوك الذين يلزم استئذان محافظ البنك المركزي قبل التحقيق معهم وقبل إحالتهم للمحاكمة الجنائية إعمالًا لنصوص القانون.

وأنهى النائب العام بالإجابة عن تساؤل حول "مصطلح الاختفاء القسري" المتداول، أنه لا يوجد في مصر اختفاء قسري أو اعتقال، وأن مثل هذه الوقائع إن ثبتت فهي تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، مؤكدًا على أن القضاء المصري وشُعَبه - التي منها النيابة العامة - يلتزم بتطبيق القانون بما يكفله من ضمانات للمتهمين.