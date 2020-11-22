محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوي، مساء الأحد. تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بمحور المشير طنطاوى. وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث. وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وميكروباص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمحور المشير طنطاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.