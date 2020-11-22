7 مصابين في انقلاب ميكروباص بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالصف، الأحد. تلقى مأمور مركز الصف بلاغاً بوقوع حادث مروري بالطريق الجديد. تبين بالفحص المبدئي انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم يقيمون بمحافظة بنى سويف. وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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