شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من فرش لجان الزينية لاستقبال الناخبين بإعادة النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر من اعمال رش وتعقيم لجان الاقتراع بأشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز. وأوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ان عدد لجان الاقتراع داخل نطاق المركز يبلغ 8 لجان موزعة على المركز. جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالاستعداد وتجهيز كافة مقار اللجان الانتخابية لإجراء إنتخابات مجلس النواب في مرحلة الاعادة . الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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