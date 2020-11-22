شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بمراكز ومدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرا لشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال النظافة بشوارع المدينة والقري والتوابع، ورفع مخلفات الأمطار، ومسح شوارع منطقة تريان، والسوق، وطريق كوم الحجر تريان، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية وتفريغ صناديق القمامة، والنظافة حولها، فضلاً عن إزالة الحشائش ورفع المخلفات وتراكمات القمامة وقص وتهذيب الأشجار بالمدينة، والقرى.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة والقرى، فضلاً عن قص وتهذيب الأشجار بكورنيش النيل،وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، بالمدينة وقري الروضة، ومنشأة عباس، وسد خميس، وأبوغنيمة، والملاحة، والقصابي، والبلاصي، والقن، وبرية لاصيفر.

كما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار حملات النظافة بمداخل ومخارج المدينة، وتفريغ صناديق القمامة، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة، وقرية الحرية، وأشرفَ أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات والمخلفات أولاً بأول بالمدينة، والحفاظ على المظهر الجمالى.

وتابع العميد هانى عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سير العمل بمنظومة النظافة والحملات المكثفة بشوارع المدينة واستكمال أعمال رفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، كذا نظافة الجزر الوسطى ،بالإضافة إلى رصف المشايات وتركيب البلدورات والإنترلوك، وتابع على فايق، رئيس مدينة برج البرلس، استمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع تراكمات المخلفات والأتربة أمام مسجد سيدي غانم.