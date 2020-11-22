شكرا لقرائتكم خبر عن من بيطري الدقهلية للمواطنين: احذروا اللحوم المذبوحة خارج المجازر بعد رصد 17 حالة «درن» في شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت مديرية الطب البيطري بالدقهلية في بيان صحفى، اليوم، المواطنين بالمحافظة من شراء اللحوم التي لا يتم ذبحها وفحصها داخل المجازر أوتناول الألبان من مصادر غير معلومة خاصة مراكز تجميع الألبان غير المرخصة حرصا على منع انتشار مرض الدرن والبروسيلا .

وأكدت المديرية في البيان أنه تم رصد عدد 17 حالة درن «سل» ببين المواشى بالمحافظة خلال هذا الشهر، و5 حالات أبقار مصابة بالبروسيلا بمركز الجمالية خلال هذا الأسبوع .

وأوضح«أن المديرية على أتم الاستعداد لاستقبال أي استفسارات في هذا الشأن على الخط الساخن ( 0502202628 ).

وأضافت«أننا نسعي نحو غذاء آمن وصحة سليمةونتمنى الصحة دوما لأهالي المحافظة، لما للطب البيطري من دور هام في السيطرة على الأمراض المشتركة بين الأنسان والحيوان، مثل السعار والدرن والبروسيلا وإنفلونزا الطيور، حيث تبذل المديرية قصارى جهدها في التقصي عن الأمراض المشتركة لوأدها في المهد قبل أن تسبب أي إصابات بشرية

وعلي جانب آخر، ذكرت مديرية الطب البيطري بالدقهلية أنها حققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية في سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن للتأكد من خلوها من فيروس إنفلونزا الطيور.