شكرا لقرائتكم خبر عن يوم رياضي للطالبات بجامعة أسوان ضمن مبادرة الرياضة أمن قومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إأنه تم تنظيم اليوم الرياضي للمشي للطالبات بالجامعة ضمن فعاليات مباردة الرياضة أمن قومي التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

بدأت فعاليات اليوم الرياضي انطلاقا من أمام المبني الإداري للجامعة بالحرم الجامعي بصحاري بالمشي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بحضور الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية .

وأكد الدكتور أحمد غلاب ان المبادرة في جامعة اسوان تشهد اسبوعها الخامس منذ بداية العام الدراسي تحت المبادرة الرئاسية الرياضة امن قومى والعمل على تنفيذ مبادرة صحتنا في رياضتنا تقوم جامعة أسوان باطلاق ماراثون مشي للطالبات فقط.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن استاد الجامعة الذي تم تجهيزه على أعلي مستوي وبقوة استيعابية 2000 متفرج من الجمهور ويضم قاعة كبار الزوار ومكاتب إدارية وغرف خلع للملابس.

وأشار الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية أن الكلية وضعت خطة تنفيذ للمبادرة بتخصيص يومين للمشاركة الجميع في ممارسة الرياضة كل يوم أحد ويوم الثلاثاء من كل أسبوع تحت مفهوم الرياضة أصبحت أسلوب حياة .