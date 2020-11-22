شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 6 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء اليوم، الأحد، عدد 6 حالات شفاء، ولا توجد إصابات بكورونا أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 6 حالات شفاء، ولا توجد حالات إصابة أو وفيات اليوم.. مشيرا إلى أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 153 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 674 حالة، مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على 44 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد على وجود عدد 4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و66 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.