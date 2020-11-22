شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % زيادة فى أسعار العدس والاستهلاك 120 ألف طن سنويًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفعت أسعار العدس في السوق المحلية بنحو 10 % بعد زيادة الأسعار العالمية مع دخول موسم الشتاء.
وقال رجب شحاتة، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن زيادة الأسعار المحلية ترجع إلى زيادة السعر العالمى، مشيرا إلى أن مصر عادة تشهد زيادة في معدل الاستهلاك، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
وأوضح أن هناك عدة عوامل عوامل تساهم في أن تكون الزيادة في أسعار السوق المحلية محدودة، منها تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يقلل من قيمة زيادة السعر العالمى.
وتابع عضو الغرفة، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن هناك قرارا واضحا من مجلس الوزراء بإعفاء المواد الغذائية من ضريبة القيمة المضافة، وبالتالى هذا ينعكس على مستويات الأسعار.
وقال إن معدلات استهلاك العدس تصل لنحو 120 ألف طن، منها 100 ألف طن أصفر، وما بين 20 و25 ألف طن عدس أسود سنويا، موضحا أن معدل استيراد العدس يصل لنحو 100 % من الاستهلاك، داعيا إلى ضرورة التوجه نحو زراعة هذا المحصول الهام.
وارتفعت أسعار العدس في السوق المحلية ليتراوح سعر الكيلو بين 14 و16 جنيها. بينما استقرت أسعار باقى الحبوب، حيث تراوح سعر الفول البلدى بين 22 و24 جنيها، كيلو الفول البلدى يتراوح سعره ما بين 22 و24 جنيهًا، فيما بلغ سعر اللوبيا نحو 34 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر الفاصوليا البيضاء نحو 24 جنيهًا.
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