شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» فى جولة داخل «الجلالة» قبل افتتاحها رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مدينة الجلالة الجديدة ذلك الحلم البعيد الذى أصبح أخيراً حقيقة ملموسة على أرض الواقع، هى نتيجة مجهود متواصل لكوادر مصرية مشرفة، واصلوا الليل بالنهار لنرى مدينة عالمية ساحرة على أرض مصرية بروح ساحلية.

عايشت «المصرى اليوم» مراحل إنشاء مدينة الجلالة منذ بداية العمل فيها قبل ما يقرب من 4 أعوام، يعتبر المشروع واحدا من أهم المشاريع القومية التى تجمع بين سحر الطبيعة الخلابة والمقومات العالمية إذ يشمل المشروع منتجعا سياحيا ومدينة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى طريق العين السخنة- الزعفرانة، الذى يقطع جبل الجلالة، ليصبح بذلك مشروعاً ذا قيمة تاريخية، وحضارية، واستراتيجية.

مدينة الجلالة هى أحد المشروعات الكبرى التى أشرفت عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن أكثر من ٢٥٣ مشروعًا قومًيا فى مختلف محافظات الجمهورية، يقع مشروع مدينة الجلالة بالعين السخنة عند هضبة الجلالة، بدايةً من طريق القاهرة- العين السخنة ويتصاعد إلى قمة الهضبة فى منطقة وادى حجول بارتفاع 770 مترا.

يبدأ الطريق الرئيسى للمشروع من منطقة وادى حجول ويرتبط بطريق بنى سويف/ الزعفرانة الجديد بطول 160 كم ويربط بين بنى سويف والزعفرانة، والطريق الرئيسى هو طريق مزدوج بطول 82 كم وعرض 29 م (3) حارة مرورية لكل اتجاه من طريق القاهرة/ العين السخنة حتى طريق بنى سويف/ الزعفرانة، ويتكون الاتجاه الواحد من ثلاث حارات يتم تأمينها ضد أخطار الحوادث بواسطة أعمال لوجستية ولوحات داخلية وإرشادات وتخطيط كما تم تأمينه أيضاً ضد أخطار السيول. ويوجد على الطريق العديد من الخدمات هى: عدد 6 محطات وقود، مسجد، موتيلات، ماركت، عدد 2 وصلة فرعية بين طريق الجلالة والطريق الساحلى، عدد 5 نفق دوران للخلف وعدد 141 بربخ لتسريب مياه الأمطار والسيول.

وتقع أهمية المشروع فى كونه إحدى المساهمات فى تحقيق التنمية فى مصر من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة، وتسعى مصر لتكون مدينة الجلالة عالمية المستوى، والاستفادة من استثمار موارد الطبيعة حيث يوجد مجمع مصانع الجلالة للرخام والجرانيت ويتكون المصنع من عدد 2 مجمع صناعى على مساحة م مليون متر مسطح، المجمع الأول على مساحة مليون متر مسطح والثانى على مساحة 4 ملايين متر مسطح.

ويشمل المجمع الأول عدد 7 مصانع ( 2 مصنع رخام- مصنع جرانيت- مصنع مستلزمات إنتاج- مصنع الطوب الخفيف- مصنع بلوكات الرخام الصناعى- مصنع المنتجات الخرسانية) معرضا للرخام والجرانيت- معهدا فنيا لتعليم توصنيع الرخام وعدد 2 منطقة إدارية).

أمل صلاح سالم طالبة بالفرقة الرابعة فنون تطبيقية أكدت مدى اهتمام مصنع الرخام بالشباب المبتكرين وتوفير فرص تدريب بالمصنع، قائلة: إنها حرصت على قضاء فترة تدريب بالمصنع وهو ما أعطى لها فرصة لتصميم العديد من المواد المصنوعة من الرخام مثل (الشيلات- الصوانة- الطفايات). وأضافت أنها استفادت خلال فترة التدريب من كيفية تحويل كسر الرخام إلى نماذج وصور إبداعية يمكن استغلالها فى أشياء أخرى.

ويتميز مشروع مدينة الجلالة بموقع جغرافى ممتاز يسمح بالبناء عليه وإنشاء المنتجعات السياحية والطرق والزراعة، كما يتمتع المشروع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، كما تحتوى هضبة الجلالة على عدة ثروات طبيعية تشتهر بها وتعتبر أهمها الرخام والفوسفات، ويضم مشروع الجلالة (طريقا رئيسيا، بحيرة كبيرة تجمع مياه الأمطار، مدينة الجلالة العالمية، منتجع الجلالة السياحى العالمى، أول محطة تحلية فى مصر والشرق الأوسط، مصنعا للرخام، 3 محطات معالجة مياه الصرف الصحى، محطة كهرباء ذاتية مستقلة للمدينة والمنتجع).

وتستمتع فى مدينة الجلالة بالكورنيش الجبلى بطول 6 كيلومترات على ممر سيارات بعرض 8 مم وممر دراجات بعرض 3 أمتار وممشى للأفراد بعرض 2 متر ومجموعة من المحلات والمطاعم ومجموعة من أماكن الجلوس والمظلات الموجودة على حافة الجبل.

إن مدينة جبل الجلالة من أكثر المناطق جذباً للسياح وذلك لارتفاعها حوالى 700 متر عن مستوى سطح البحر مما يضفى ميزة مناخية لها حيث تقل درجة الحرارة حوالى 10 درجات عن المناطق المجاورة فضلاً عن تمتعها بشواطئ ساحرة، كما أن المدينة تعد إحدى مناطق الجذب الاستثمارية، وقد قُسمت المدينة لثلاث قطاعات: القطاع (أ) و(ب) و(ج). تقع المدينة على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وتبلغ مساحتها 17.000 فدان وتضم المدينة طريقا رئيسيا ومحاور فرعية.

كما تتميز المدينة بوجود جامعة الجلالة وتضم (14 كلية: طب الأسنان- العلاج الطبيعى- الطب البشرى- العلوم الطبية المساعدة- الغذاء والصناعة الغذائية-الإدارة والسياسات العامة- الإعلام- العلوم الإنسانية- البايو تكنولوجى- الهندسة- العمارة- الفنون الجميلة- الإدارة المركزية- المستشفى التعليمى- أكاديمية العلوم- المكتبة- مبنى المؤتمرات- مطعم وسكن الطلبة والمدرسين- مطعم وسكن الطالبات والمدرسات- المسجد).

ويتكون الحى السكنى الراقى من عدد 17 عمارة بإجمالى 400 وحدة سكنية وعدد 52 فيلا ومبنى اجتماعى ومطعم وحمام سباحة ومبنى خدمات ومسجد و500 مصلى وملاعب وسوبر ماركت، ويوجد 3 ريزورت (ريزورت 5،6،7)، ريزورت 5: وهو على مساحة: 195.345.

وما يعادل 56.5 فدان ويشمل 94 مبنى فيلات منفصلة وعدد 54 مبنى فيلات ثنائية منفصلة وعدد 13 مبنى فيلات متصلة وعدد 18 مبنى شاليهات ومبنى اجتماعيا وحمامات سباحة.

بينما ريزورت 6 يقع على مساحة 168 ألف م2 بما يعادل 40 فدانا ويشمل عدد 14 مبنى شاليهات (317) و6 مبنى تاون هاوس 50 وحدة وفندق 196 غرفة و18 جناحا وقاعة مؤتمرات وعدد 3 مطعم، ويشمل ريزورت 7 الذى يقع على مساحة 96.9 ألف م2 بما يعادل 23 فدانا ويشمل عدد 22 مبنى فيلات منفصلة وعدد 25 قطعة مبنى ثنائية منفصلة وعدد 1 مبنى فيلات ثنائية متصلة وعدد 12 مبنى شاليهات ومبنى اجتماعى.

وتليفريك الجلالة ينقلك من مدينة الجلالة إلى المنتجع الساحلى، ويبلغ طول مسار التليفريك 4450 والمسافة الرأسية 655 م وعدد الكبائن 9 وسرعة التحرك 5م/ ث والفترة الزمنية للرحلة 15 دقيقة وسعة الكبينة 10 ركاب، متعة للتنقل داخل المدينة.

ويوجد بالمنتجع الساحلى فندفان أحدهما ساحلى ويضم 26 فيلا وإجمالى 145 شاليها، والآخر جبلى ويضم 8 فيلا و24 فيلا متصلة و17 فيلا شاطئية و84 شاليها، كما يوجد مدينة الألعاب المائية على مساحة 13 فدانا وتتكون من عدد 73 لعبة مائية و3 مبان شاليهات بإجمالى 71 غرفة فندقية، بالإضافة إلى مارينا اليخوت بسعة إجمالية 1 عبارة و333 يخت وعدد 6 كافتيريا ومجمع خدمات مارينا ومبنى إجراءات ركاب اليخوت وبرج مراقبة الإرشاد ونقطة جوازات دولية.

نظرًا لاهتمام الدولة بالمياه تعمل على تحلية المياه بتحلية مياه البحر من خلال إنشاء أول محطة تحلية فى مصر والشرق الأوسط فى منتجع الجلالة وهى محطة التليمة بطاقة ١٥٠ ألف متر مكعب مياه يوميًا صالحة للشرب.

وتقوم الدولة بإنشاء ٣ محطات لتحلية مياه البحر، الأولى فى منتجع الجلالة بطاقة ١٥٠ ألف متر مكعب يوميًا، والثانية فى العلمين والثالثة شرق بورسعيد فى منطقة بالوظة بنفس طاقة المحطة الأولى، بالإضافة إلى إنشاء محطة بطاقة ٨٠ ألف متر مكعب يوميًا بالغراقة ومحطة فى مرسى مطروح بطاقة ٤٨ ألف متر مكعب يوميًا بالإضافة إلى العريش ورفح والشيخ زويد.

وقد بدأت الدولة بإنشاء محطة تحلية مياه صناعى فى منطقة العين السخنة بطاقة ٤٠ ألف متر مكعب يوميًا وهى أعلى فى الملوحة من مياه الشرب، ويتم تحليتها وتدخل فى دورة أخرى لتكون صالحة للصناعات، كما تم إنشاء ٣ محطات معالجة مياه الصرف الصحى فى هضبة الجلالة وبعد المعالجة تصلح هذه المياه للزراعة، وتم إنشاء محطة كهرباء ذاتية للمشروع، وهو خط مستقل للمدينة والمنتجع السياحى والمشروع ذاتى المرافق ولا يعتمد على موارد الدولة.