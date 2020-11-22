شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتائج الأسبوع الثاني لدوري مراكز الشباب النسخة الثامنة في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت مباريات دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة بالقليوبية، الأحد، للمجموعات الأولى والثانية في الأسبوع الثاني على ملاعب مراكز شباب شبلنجة وكفر شكر وميت كنانة ومدينة قليوب.

وأسفرت النتائج في لقاءات المجموعة الاولى بين كلا من كفر طحلة / اسنيت «3 / 3» وتصفا / شبلنجة «صفر / صفر» والاصلاح الزراعي بنها / كفر تصفا «3 / 2».

أما نتائج المجموعة الثانية فكانت بين كل من منشأة الاهالي / العمار الكبري «1 / 1» والمنزلة / اجهور الصغري «4 / صفر» واجهور الكبري / بهادة «صفر / 2».

يأتي دوري مراكز الشباب برعايه الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة، ومحمد عبدالمؤمن، وكيل المديرية للشباب، ومعتز بالله سليمان، مدير إدارة الشباب.

نتائج الاسبوع الثانى لدورى مراكز الشباب

نتائج الاسبوع الثانى لدورى مراكز الشباب

نتائج الاسبوع الثانى لدورى مراكز الشباب

نتائج الاسبوع الثانى لدورى مراكز الشباب