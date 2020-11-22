شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة جامعة المنوفية الطبية تفحص 740 حالة في قرية ميت عفيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏‎نظّمت إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالادارة العامة لرعاية الشباب جامعة المنوفية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة قافلة طبية إلى قرية ميت عفيف بمركز الباجور محافظة المنوفية، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وبحسب بيان، الأحد، جرى الكشف وتوزيع العلاج على مرضى ميت عفيف بمركز الباجور بمحافظة المنوفية المترددين على القافلة لـ740 حالة، وجرى تحويل 30 حالة إلى مستشفى الجامعة لاستكمال الفحوصات وإجراء الآشعة اللازمة وفقًا لمتطلبات حالة المريض.

وضمّت القافلة تخصصات الأطفال،‎الجلدية،الباطنه ،العظام، الأنف والأذن، الرمد، ‎وذلك بجانب التوعية الصحية.

و‏شارك في القافلة مجموعة من الأطباء من الإدارة الطبية.