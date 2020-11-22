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شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة جامعة المنوفية الطبية تفحص 740 حالة في قرية ميت عفيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظّمت إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالادارة العامة لرعاية الشباب جامعة المنوفية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة قافلة طبية إلى قرية ميت عفيف بمركز الباجور محافظة المنوفية، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وبحسب بيان، الأحد، جرى الكشف وتوزيع العلاج على مرضى ميت عفيف بمركز الباجور بمحافظة المنوفية المترددين على القافلة لـ740 حالة، وجرى تحويل 30 حالة إلى مستشفى الجامعة لاستكمال الفحوصات وإجراء الآشعة اللازمة وفقًا لمتطلبات حالة المريض.
وضمّت القافلة تخصصات الأطفال،الجلدية،الباطنه ،العظام، الأنف والأذن، الرمد، وذلك بجانب التوعية الصحية.
وشارك في القافلة مجموعة من الأطباء من الإدارة الطبية.
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