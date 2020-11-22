شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر بين المشروعات العملاقة والإرهاب».. في ندوة بتربية المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية التربية جامعة المنوفية، الأحد، ندوة بعنوان «مصر بين المشروعات العملاقة والإرهاب»، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة.

حاضر في الندوة كل من محمد ريحان الخبير بجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية ،حسن العقدةالخبير بجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، أحمد نجم ممثل مركز النيل للإعلام.

تأتي فاعليات الندوة في إطار المشاركة المجتمعية بالشراكة مع المجمع الإعلامي بالمنوفية ومركز تنمية المشروعات حول أنواع المشروعات وتمويل المشروعات.

وأشاد عميد الكلية بأهمية المشروعات العملاقة ودورهما في دحر الإرهاب وأهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات من أجل تحقيق هذا الهدف.

وعقب الدكتور محمود فوزى وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة تستهدف تبصير الطلاب بأهم القضايا المقترنة بتشكيل الوجدان الجمعي تجاة المجتمع والمشروعات الكبيرة التي تتخذها الدولة تحقيقا للرفاهية المجتمع واسعاد افراده على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية.

وفي سياق متصل أشار إلى إهمية تنمية وتشكيل قيم الولاء والانتماء للمجتمع المصري لدى الشباب من خلال عرض اهم المشروعات الكبرى التي تم إنجازها من قبل الدولة في الفترة الاخيرة والتى تستهدف التخلص من البطالة وزيادة الدخل القومي لمصر وخلق فرص عمل وتوعية للشباب لاهدافهم الفكرية، والأيدولوجية الذي يقلل من درجة انتمائة في المجتمع من خلال الكتائب الالكترونية «وسائل التواصل الاجتماعي» وبعض الجهات المغرضة التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار لمصر من خلال سلب الشباب القدرة على التفكير وايصاله لمرحلة التشتيت.

حضر الندوة وكلاء ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من طلبة وطالبات الكلية.