شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: السودان يتأثر مباشرة بما يحدث في سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت اللجنة العليا السودانية لمفاوضات سد النهضة، خلال اجتماع طارئ الأحد، برئاسة عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء، إن «جولات المفاوضات الأخيرة لم تحدث أي تقارب في مواقف الدول الثلاث»، مصر والسودان وإثيوبيا، بحسب وكالة أنباء السودان.

وقال حمدوك إن «سد الروصيرص يتأثر مباشرة بكل ما يحدث بسد النهضة، ولا يمكن تشغيله بأمان من دون التوصل لاتفاق».

وأكد وزير الري السوداني ياسر عباس، خلال الاجتماع، أن «جولات المفاوضات الأخيرة لم تحدث أي تقارب في المواقف التفاوضية للدول الثلاث»، مشيراً إلى تمسك بلاده برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات «وفق منهجية مختلفة».