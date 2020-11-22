شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مستثمرى برج العرب يزور مدينة الأبحاث العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من مستثمرى جمعية برج العرب في الإسكندرية مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية الاحد للاطلاع على أنشطة المدينة.

وقالت الدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة ان الزيارة تأتي في اطار توجهات الدولة نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى البحثى لربط المراكز البحثية بالصناعة وسوق العمل للأستفادة من الأبحاث الجارية في التطبيقات الصناعية.

وأشارت إلى أن الزيارة تضمنت شرح تفصيلي عن المدينة بكافة معاهدها البحثية (معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، معهد المعلوماتية، معهد بحوث المواد الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة، معهد بحوث زراعة الأراضى القاحلة، معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية ووحدة التجارب النصف صناعية)، كما تم زيارة للمعامل البحثية للتعرف على كافة الأنشطة البحثية بالمدينة، وتم عقد لقاءات مع علماء وباحثى المدينة لعرض رؤيتهم بالنسبة للنهوض بالعملية البحثية .

وأكدت على اهتمام إدارة المدينة بربط التخصصات المختلفة باحتياجات الصناعة وتشجيع الأبحاث التي تسهم في تطويرها وحل مشاكلها، والعمل على إنشاء تخصصات جديدة تخدم مجالات الصناعة المختلفة.