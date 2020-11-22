شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يلتقي مدير هيئة الأبنية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التعليم بأسوان، والمهندس ممدوح الشيخ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع أسوان، الأحد، بحضور إلهام أحمد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

وأكد القبيصي في بيان، الأحد، أن اللقاءات ستكون مستمرة بين الطرفين، لمناقشة الوضع الفعلى للمدارس من حيث الإنشاء أو الصيانة وكذلك الجداول الزمنية للعمل والتسليم.

وجرت مناقشة خطة العمل خلال هذا العام وأبرز المدارس التي تم إدراجها ضمن خطة الصيانة الشاملة وذلك بمختلف الإدارات التعليمية، وكذلك مدارس الإنشاء الجديد.

وتناول اللقاء كذلك المدارس التي تم إنتهاء أعمال الصيانة بها أو إنشائها والتى تم تسليمها فعليًا للإدارات التعليميّة، وأبرز مشكلات المدارس التي لم تُسلم بعد، والمتمركز معظمها حول توصيل المياه والكهرباء.

وأكد وكيل الوزارة أن التعاون مستمر في ضوء المصلحة العامة والقوانين المنظمة، ووعد بأنه سيقوم قريبًا بزيارة عدد من المدارس التي تم قامت الهيئة بصيانتها، للوقوف على أوضاع هذه المدارس على أرض الواقع.