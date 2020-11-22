شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يقود حملة لتطهير وتعقيم المصيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم حمله موسعه لتطهير وتعقيم المدينه وشواطئها السته وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره، وذلك في اطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .
وشدد رئيس مدينة مصيف بلطيم على أعمال «الرش» والتطهير بالشوارع والمنشآت الحكومية والعامة بالمدينة وكذا الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة حيث يتم رش وتطهير وتعقيم شوارع المدينة والمصالح الحكومية بصفة دورية بمشاركة العاملين بقسم الحملة الصحية بالمدينة تحت اشراف الدكتور محمد فوزى، نائب رئيس المدينة لشؤون الحملة الصحية
بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الصحية وتكثيف حملات التطهير والتعقيم اليومية بالمدينة واستمرار أعمال رش وتطهير الشوارع الحيوية والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة للحدمن انتشار فيروس كورونا المسجد .
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