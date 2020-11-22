شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المتوطنة تنظم حملات تعقيم للمقار الانتخابية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار الاستعدادت لانطلاق جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب، واصلت مديرية الشؤون الصحية بأسوان حملات تعقيم مقار لجان الاقتراع الانتخابية، والمقرر لها غدا وبعد غد، حيث يتم تطهير كافة اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير ادارة المتوطنة. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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