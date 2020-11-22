شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى محمد متولي منصور: قدَّم نموذجًا في الجمع بين العلم والعمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الأزهر الشريف بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، أحد علمائه الأجلاء الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ أصول اللغة العربية المتفرغ بجامعة الأزهر، ورئيس قطاع اللغة العربية بكلية الدراسات العليا، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 65 عامًا.

وأعرب الأزهر الشريف عن تعازيه إلى أسرة الفقيد الراحل وكلّ العلماء وطلاب العلم في وفاة عالم لغوي وأديب وخطيب وإذاعي قدَّم نموذجًا في الجمع بين العلم والعمل، فجزاه الله عن جهوده خير الجزاء وأسكنه فسيح جناته، و{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.