شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تقيم معسكر تثقيفى للأئمة بدمياط الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف، معسكرا تثقيفيا للأئمة بدمياط يومى الجمعة والسبت المقبلين، يتناول جانبين : الأول التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والثانى الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكترونى.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف فى تكثيف برامج التدريب، وبالتزامن مع افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة، فى ضوء اهتمام الأوقاف بعمارة بيوت الله عز. وجل مبنى ومعنى .



قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، وفِى هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الهجرة غير القانونية هى هجرة غير شرعية، وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد، وكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية.

وأضاف جمعة فى تصريحات له اليوم: "إذن دخول أى دولة هو عهد أمان لك ومنك، فكما أنه يوفر لك الإقامة الآمنة المستقرة فإنه يقتضى منك الحفاظ على أمن هذه الدولة وأمان أهلها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم أو لونهم، فأنت لم تدخلها باسم الدين إنما دخلتها باسم الإنسانية، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، و احفظ لهم ما تحب أن يحفظوه لك، فهذا عين العقل والنصفة والاتزان العقلى والإنسانى.