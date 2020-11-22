شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل اليوم 14 رحلة جوية تقل 1428 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد، 14 رحلة جوية قادمة من عدة جهات، وعلى متنها 1428 راكبا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات الوصول استقبلت مساء اليوم 14 رحلة قادمة من عدة جهات، منها فرانكفورت واسطنبول وروما ودبى وعمان وإنجمينا وأبوظبى والرياض وجدة وعمان وصبيحة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.