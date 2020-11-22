شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى العالم الدكتور محمد متولي منصور أستاذ أصول اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأزهر الشريف أحد علمائه الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ أصول اللغة العربية المتفرغ بجامعة الأزهر، ورئيس قطاع اللغة العربية بكلية الدراسات العليا، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 65 عامًا.

وأعرب الأزهر الشريف ،عن تعازيه إلى أسرة الفقيد الراحل وكل العلماء وطلاب العلم في وفاة عالم لغوي وأديب وخطيب وإذاعي قدَّم نموذجًا في الجمع بين العلم والعمل، فجزاه الله عن جهوده خير الجزاء وأسكنه فسيح جناته. و{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

كما تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور عبده إبراهيم، عميد الكلية؛ في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ أصول اللغة المتفرغ بالكلية،ورئيس قطاع اللغة العربية بكلية الدراسات العليا، سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.