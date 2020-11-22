شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل يشهد توقيع اتفاقية قرض مقدم من الوكالة الفرنسية بـ50 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كلا من المهندس كامل الوزير - وزير النقل ونظيره الفرنسى جان باتيست وزير النقل الفرنسى توقيع الاتفاقية التنفيذية للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو للمشاركة فى تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو.

وقالت وزارة النقل فى بيان لها: تم وقع الاتفاقية كل من الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق وفابيو جرازى مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه.

أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخى والحالى المثمر فى مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتى ينفذها تحالف (فينسى الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب) وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلى منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية لافتا إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية فى كافة مجالات النقل.

وأوضح أن هذا التوقيع يأتى فى إطار اهتمام وزارة النقل بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتحديث لما تم تنفيذه من خطوط مترو الأنفاق ولا سيما الخط الأول لمترو الأنفاق والذى يعتبر العمود الفقرى لشبكة خطوط مترو الأنفاق العاملة والمخطط تنفيذها وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطوط شبكة المترو الجديدة وذلك حرصًا من الدولة على تقديم خدمة مميزة للمواطن المصرى والحفاظ على الأصول واستمرارية صيانة هذا المرفق الحيوى الهام.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو على مرحلتين الأولى تشمل أعمال تطوير أنظمة الأشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة وأعمال القوى الكهربية بتكلفة تبلغ حوالى 751 مليون يورو يتم تمويل الشق الأجنبى لها من خلال قروض بمبلغ 605 مليون يورو، والباقى بقيمة 146مليون يورو يمول من الخزانة العامة للدولة، والمرحلة الثانية تشمل أعمال تطوير الوحدات المتحركة (شراء عدد 32 قطار وإعادة تأهيل لعدد 23 قطار) بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو (جارى التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم لها) مشيرا إلى أن وزارة النقل لديها خطة لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الاول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة.

وأضاف الوزير أنه يجرى حاليًا نهو إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشارى الإيطالى Italfer للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشارى الإشراف على التنفيذ والقيام بأعمال الدعم الفنى فى مرحلة الطرح والتقييم والترسية.