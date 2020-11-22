شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مجند وإصابة 19 إثر انقلاب سيارة أمن مركزى بطريق الواحات الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد مجند، وأصيب 19 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة أمن مركزى بالكيلو 120 بطريق الواحات بدائرة قسم الواحات البحرية فى الجيزة ،مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من الجيزة إلى الواحات البحرية.
وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما قامت سيارات الاسعاف بنقل المتوفى والمصابين فى مكان الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد مجند وإصابة 19 إثر انقلاب سيارة أمن مركزى بطريق الواحات الصحراوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.