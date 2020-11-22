شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: آليات جديدة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن حسام الدين، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك الجديد أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة المقبلة خاصة وأن حماية المستهلك أحد أهم حقوق الإنسان التى نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية، فى ظل حرص القيادة السياسية على ضبط الأسواق وتوفير كافة السلع للمواطنين، كما أن توجهات الدولة ترتكز على إيجاد آليات جديدة لتوفير حماية واقعية للمستهلك بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة.

وأضاف أيمن حسام الدين فى تصريحات لـ" الخليج 365 " أن عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة سيعتمد على عدده محاور من شأنها الحفاظ على حقوق المستهلك سواء من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدى لأى مخالفات من شأنها الاضرار بحقوق المستهلك بجانب توعية المواطنين بحقوقهم بما كفله القانون.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2358 لسنة 2020 قد أصدر قرارًا بتعيين أيمن فتحى عبد الغنى محمد حسام الدين بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك وذلك لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ونص القرار فى مادته الثانية، أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.