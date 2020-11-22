شركة مترو الأنفاق تكشف تفاصيل خروج عجلة قطار عن القضبان بمحطة حلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عبد الهادى المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق، تفاصيل خروج قطاع من على شريط المترو بمحطة حلوان. وقال أحمد عبد الهادى، لـ" الخليج 365"، إنه أثناء خروج قطار من حلوان متجها إلى المرج سقطت إحدى عجلاته من على شريط المترو أثناء تحويله من سكه لأخرى دون إصابات، وتم الاستعانة بأوناش المترو لرفع القطار وإعادته إلى مساره على شريط المترو، مؤكدا أن الحركة لم تتأثر كون الحادث وقع فى محطة حلوان.

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