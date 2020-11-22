شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث لـ أحمد موسى: نمتلك لقاح مصرى ضد كورونا مطلع 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومى للبحوث، إن بداية الشهور الأولى من العام القادم سنمتلك لقاح مصرى لكورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامي أحمد موسي ، المذاع على فضائية صدى البلد، إن المركز يبيدأ بـ 5000 الآلف جرعة فى التجارب الأولى من لقاح كورونا، وكل التجارب على لقاح كورونا تمت بخبرات وشركات مصرية.

وأضاف، تم انتاج أربعة لقاحات لفيروس كورونا، وتم تسجيل واحد منهم بمنظمة الصحة العالمية، مضيفا أن خلال شهر ستكون انتهينا من الرد على كافة الاستفسارات لهيئة الدواء بخصوص لقاح كورونا.

ومن جانب اخر،أكد مصدر بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالى، أن لقاح كورونا المصرى آمن تمامًا، حيث سيجري البدء فى التجارب الإكلينيكية للقاح 100 فرد متطوع كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة، ثم تجهيزه لعمليات التصنيع، موضحًا أن التجارب المعملية للقاح المصري "covied vacc 1" إيجابية على الفيروس، مضيفًا: "فاعليته ونسب نجاحه ستتجاوز الـ 90%".

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المركز بانتظار اعتمادات هيئة الدواء المصرية، لبدء التجارب الإكلينيكية، وإخطار منظمة الصحة العالمية، بالبدء في الاختبارات، ثم التقدم بملف اللقاح لمنظمة الصحة العالمية لاعتماده وإقراره والموافقة عليه لبدء طرحه في الأسواق.

وذكر أنه تم تجهيز جميع قوائم المتبرعين وفقاً للمعايير و الإجراءات الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالية بشان التجارب الإكلينيكية.

وأشار إلى أن التجارب السريرية ستجري على 100 متطوع كمرحلة أولي مقسمة لـ 5 مجموعة، كل مجموعة عددها 20 متطوعًا، المجموعة الأولى بلا أي تطعيمات، والثانية والثالثة سيتم حقنها بالفاكسين والجرعات، والرابعة ستحصل على فاكسين "بلاسيبوا" – وهمي"، والمجموعة الأخيرة ستحصل على جرعات تنشيطية، مضيفًا:" سيتم متابعتهم على مدار 14 يومًا لفحص الأجسام المضادة الناتجة، ثم سيكون هناك جرعة أخرى بعد 14 يوم من الجرعة الأولي".