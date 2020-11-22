شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا يمهل قادة جبهة تحرير تيجراي 72 ساعة للاستسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مهلة لقادة وقوات جبهة تحرير تيجراي 72 ساعة، للاستسلام قبل دخول الجيش مدينة مقلي عاصمة الإقليم، وذلك في نبأ عاجل نشرته وكالة رويترز منذ قليل.

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