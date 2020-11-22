شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة السورية: تعيين فيصل المقداد وزيرا لخارجية سوريا خلفا لوليد المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، تعيين الدكتور فيصل المقداد ، وزيرا للخارجية ، خلفا لوزير الخارجية الراحل وليد المعلم، وتعيين بشار الجعفرى نائبا لوزير خارجية سوريا.

وشيعت العاصمة السورية دمشق ، الاثنين الماضى ، وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي وافته المنية ، عن عمر ناهز 79 عاما، ووارى جثمانه الثرى في مقبرة المزة، وكان التليفزيون الرسمي السوري أعلن فجر الاثنين، عن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم ، ونعت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين في سوريا ببالغ الحزن والأسى وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بحكومة دمشق .

وتقلد المقداد منصب نائب وزير الخارجية السورى بين عامي 2006 و2020، وسفير سوريا والمندوب الدائم لها في "منظمة الأمم المتحدة"، ونائب المندوب الدائم في ذات المنظمة، ونائب رئيس "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وممثلاً لسوريا في "مجلس الأمن الدولي".

وانضم المقداد إلى السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية السورية عام 1994، وعمل مع الوفد الدائم لسوريا في "منظمة الأمم المتحدة" عام 1995، حيث مثل سوريا في العديد من المؤتمرات الدولية وشغل عضوية العديد من لجان المنظمة

كما تولى منصب رئيس "اتحاد الطلاب العالمي"، وكان عضواً في المكتب التنفيذي وعضواً في "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في جامعة دمشق.

وحصل المقداد على دكتوراه في الأدب الإنجليزي عام 1993 من "جامعة تشارلز" في جمهورية التشيك، وبكالوريوس في الآداب عام 1978 من جامعة دمشق.