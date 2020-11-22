شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى يعلن تخصيص 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن كل من السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، ومساعدة وزيرة التعاون الدولى شيريهان بخيت، ومديرة البرامج بالبرنامج الأغذية العالمى أمانى جمال الدين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلى رید؛ فى مؤتمر صحفى عن إطلاق المشروع الجديد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمنحة قدرها 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر.



السفير الأمريكى

وستعمل المنحة المقدمة البرنامج الأغذية العالمى على استكمال البرنامج القومى للحماية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى "تكافل وكرامة " لتقديم ستة أشهر من المساعدات الغذائية إلى 40 ألف سيدة حامل ومرضعة من الفئات المهمشة وأطفالهم دون سن الثانية، من الفئات الأكثر فقرة التى تفتقر لسبل الوصول إلى الغذاء بمصر، وسيوفر لحوالى 500 من الأمهات اللائى يخضعن لنظام شبكة الأمان الاجتماعى الفرصة للحصول على القروض الصغيرة والتدريب على الأعمال التجارية حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم وأسرهم.

وصرح السفير الأمريكى جوناثان كوهين خلال المؤتمر الصحفى، قائلا: "تأتى هذه المنحة الجديدة البالغ قيمتها 5 ملايين دولار تأكيدا على شراكتنا الطويلة مع هيئات الأمم المتحدة بمصر لمساعدة المصريين واللاجئين الأكثر ضعفا. على مدار السنوات الثماني الماضية ، قدمت الولايات المتحدة منحة بقيمة 87 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمى فى مصر".



السفير الامريكى

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، إن الفقر مرتبط بضعف مستوى التعليم والصحة ونقص الوعى بممارسات الرعاية الصحية السليمة لدى تلك الفئات. وهذا هو سبب تركيز الوزارة على صحة الأم والطفل، لأنها تعكس الحالة الصحية العامة للسكان، وهى شرط أساسى مسبق للتنمية المستدامة، ومن ثم التركيز على برنامج "الألف يوم الأولى من الحياة". نحن فخورون بشراكتنا مع برنامج الغذاء العالمى لتنفيذ هذا المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوصول إلى الأطفال الأكثر احتياجا تحت سن الثانية من العمر، والأمهات الحوامل والمرضعات، داخل المحافظات الأكثر فقرا، ما يضمن حصولهم على احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

كما قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى: "النمو الاقتصادى الشامل هو جوهر خارطة طريق مصر لتحقيق التنمية المستدامة . جنبا إلى جنب مع حكومة الولايات المتحدة، نواصل بناء قدرة المجتمع على الصمود من خلال برامج هادفة وذات صلة بحماية الصحة والأمن الغذائي والفئات الأكثر احتياجا".

من جانبه، قال المدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر منجستاب هايلي: "إن الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من بين أبرز شرکاء برنامج الأغذية العالمى، وبفضل هذه المساهمة التى جاءت فى الوقت المناسب، يستطيع برنامج الأغذية العالمى البناء على شراكته طويلة الأمد مع وزارة التضامن الاجتماعى واستكمال جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر فقرا واحتياجا".

وأضاف هايلى: "برنامج الأغذية العالمى سيستخدم هذه المنحة لمواصلة دعم الاحتياجات الغذائية للأمهات وأطفالهن فى إطار البرنامج القومي تكافل وكرامة. كما سيساعد هذا المشروع المشترك - الذي يعد جزء من استجابتنا لجائحة فيروس كورونا - في النهاية على تمكين المرأة وتحسين حياتها وحياة أطفالها وأسرتها وبالتالي مجتمعها بشكل عام".