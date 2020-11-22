«تعليم الإسكندرية»: تسليم ٣١٧ مدرسة مخصصة لانتخابات جولة الإعادة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ويرافقه يوسف الديب وكيل المديرية اليوم الأحد عدد من المدارس المقرر تسليمها مقار لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الإعادة بمجلس النواب 2020 والتي تجرى يومي الإثنين والثلاثاء الموافق ٢٣و٢٤من نوفمبر ٢٠٢٠، ضمن محافظات الإعادة للمرحلة الأولى.

وجاءت الجولة للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لاستقبال الناخبين.

و أكد الدكتور محمد سعد مدير المديرية أنه جري اليوم الأحد تسليم اللجان الانتخابية إلى الأمن بعد الانتهاء من تجهيزها بشكل كامل ،استعدادا لبدء استقبال الناخبين بدأ من صباح غدا الإثنين،

كما شدد على أنه يتم توفير كشافات طوارئ تحسبا لأي طارئ واعداد مقاعد للناخبين، ووجه سعد إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومسافة الأمان بين الناخبين والتعقيم والتطهير بشكل دائم مشيرًا إلى ضرورة وضع علامات تباعد أمام اللجان وساحات الانتظار التزامًا بخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد١٩»وتنفيذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة .

واوضح أنه تم تسيير لجان فرعية على مستوى الادارات الفرعية الثمانية، لرصد أي متطلبات جديدة قبل تسليم اللجان إلى الامن، والعمل على حلها على الفور ان وجدت.

واكد على تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية ،

وعلى هامش الزيارة وجه مدير المديرية بتكريم ميرفت فايق محمد معلم فصل بمدرسة كلية الزراعه وذلك نظرا لتفانيها وأدائها المميز مع طلابها بالفصل .

يشار إلى أن إجمالي عدد اللجان الانتخابية في مدارس الإسكندرية ( ٣١٧ ) لجنة انتخابية موزعة على إلادارات التعليمية الثمانى .

"تعليم الإسكندرية" : تسليم ٣١٧ مدرسة مخصصة لانتخابات جولة الإعادة .. ووكيل الوزارة يتفقد التجهيزات

"تعليم الإسكندرية" : تسليم ٣١٧ مدرسة مخصصة لانتخابات جولة الإعادة .. ووكيل الوزارة يتفقد التجهيزات

"تعليم الإسكندرية" : تسليم ٣١٧ مدرسة مخصصة لانتخابات جولة الإعادة .. ووكيل الوزارة يتفقد التجهيزات

"تعليم الإسكندرية" : تسليم ٣١٧ مدرسة مخصصة لانتخابات جولة الإعادة .. ووكيل الوزارة يتفقد التجهيزات

"تعليم الإسكندرية" : تسليم ٣١٧ مدرسة مخصصة لانتخابات جولة الإعادة .. ووكيل الوزارة يتفقد التجهيزات

"تعليم الإسكندرية" : تسليم ٣١٧ مدرسة مخصصة لانتخابات جولة الإعادة .. ووكيل الوزارة يتفقد التجهيزات

"تعليم الإسكندرية" : تسليم ٣١٧ مدرسة مخصصة لانتخابات جولة الإعادة .. ووكيل الوزارة يتفقد التجهيزات