شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة محلية بالقليوبية تحذر من لمس أعمدة الإنارة وقطع الأشجار على الطرق بطوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذرت الوحدة المحلية لقرية أجهور الكبري دائرة مركز طوخ في محافظة القليوبية، الأحد، المواطنين من ملامسة أعمدة الكهرباء أثناء فترات الأمطار وسوء الأحوال الجوية.
وناشدت الوحدة المحلية في بيان، الأحد، الأطفال بعدم الالتصاق أو ملامسة الأعمدة الكهربائية حفاظًا على أرواحهم وصحتهم، كما ناشدت المواطنين عدم قص الأشجار الموجودة بالطرق والشوارع العامة إلا بعد الرجوع للوحدة المحلية وشركة الكهرباء لعدم ملامسة الأشجار لأسلاك الكهرباء وتؤدى إلى تمزيقها.
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