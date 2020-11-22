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وحدة محلية بالقليوبية تحذر من لمس أعمدة الإنارة وقطع الأشجار على الطرق بطوخ

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الوحدة المحلية لقرية أجهور الكبري دائرة مركز طوخ في محافظة القليوبية، الأحد، المواطنين من ملامسة أعمدة الكهرباء أثناء فترات الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وناشدت الوحدة المحلية في بيان، الأحد، الأطفال بعدم الالتصاق أو ملامسة الأعمدة الكهربائية حفاظًا على أرواحهم وصحتهم، كما ناشدت المواطنين عدم قص الأشجار الموجودة بالطرق والشوارع العامة إلا بعد الرجوع للوحدة المحلية وشركة الكهرباء لعدم ملامسة الأشجار لأسلاك الكهرباء وتؤدى إلى تمزيقها.

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