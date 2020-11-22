شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعد على الطريق العام ببلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، اليوم، إزالة حالة تعدي على حرم الطريق العام بمدخل المدينة بناحية قرية الشيخ مبارك وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء «جمال نور الدين»، محافظ كفر الشيخ. وتم تنفيذ إزالة التعدي على حرم الطريق بالمدخل وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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