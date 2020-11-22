شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف العاصمة الأفغانية كابول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢٢ نوفمبر الجاري، عن بالغ إدانتها للهجوم الصاروخي والتفجيرات التي استهدفت العاصمة الأفغانية كابول ما بين اليوم والأمس، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هذه الهجمات الإرهابية الغاشمة، والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

هذا، وتُعرب مصر عن تضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، وتؤكد مجددًا على موقفها الثابت من رفض كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.