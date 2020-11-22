شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم: رفضت دخول فلسطين بـ«ختم إسرائيلي».. وياسر عرفات كرّمني بقطعة أصلية من صخرة القبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من رواد موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» حديثا عن رفض النجم حكيم دخول فلسطين ذات يوم بسبب ختم الدخول الإسرائيلي.

وعلق «حكيم» على ذلك المنشور المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه بالفعل رفض دخول فلسطين عندما علم بأن دخوله هناك سيكون بختم إسرائيلي، حيث رفض أن يكون جواز سفره يحتوي على هذا الختم.

وأضاف «حكيم» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «بالفعل رفضت دخول فلسطين جوًا من أجل حفلة كانت تقيمها السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك ذهبت مع السلطة الفلسطينية عن طريق الأردن بالسيارة، علشان بسبوري مايتختمش بختم إسرائيلي».

وتابع: «ياسر عرفات كرمني وأهداني قطعة أصلية من قبة الصخرة، وده أعز وأغلى تكريم، وبعتني مع جروب من السلطة أصلي الجمعة في المسجد الأقصى، وزرت كنيسة القيامة».

يأتي انتشار هذا الحدث بعدما ظهر محمد رمضان بصحبة عدد من الإسرائيليين في حفل بالإمارات، وهو الأمر الذي أدى إلى سخط كبير في الشارع المصري نتيجة وجوده معهم وتقاربه منهم.

زيارة الفنان حكيم إلى فلسطين

زيارة الفنان حكيم إلى فلسطين

زيارة الفنان حكيم إلى فلسطين

زيارة الفنان حكيم إلى فلسطين

زيارة الفنان حكيم إلى فلسطين

زيارة الفنان حكيم إلى فلسطين

زيارة الفنان حكيم إلى فلسطين

زيارة الفنان حكيم إلى فلسطين

زيارة الفنان حكيم إلى فلسطين

زيارة الفنان حكيم إلى فلسطين