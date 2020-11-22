شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان» يطلق منظومة تحويل بطاقات مرتبات العاملين ببورسعيد إلى «ميزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن بدء تطبيق منظومة تحويل بطاقات مرتبات العاملين إلى بطاقات الشبكه الوطنية ميزه بالتعاون مع بنك مصر، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وممثلي بنك مصر وهشام الباني مدير عام الادارة المالية بالمحافظة

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة تسليم جميع العاملين بالديوان العام والاحياء الكارت الجديد وكذلك قيام مسئولي البنك بالتوضيح الكامل لاسلوب عمل الكارت ومميزاتة عند تسليم العاملين للكارت الجديد

وتاتي محافظة بورسعيد ضمن المرحلة التجريبية الثانية التي تستهدف 10 محافظات هي مطروح وبورسعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والأقصر والدقهلية وأسيوط والغربية والفيوم

والتي يتم من خلالها تحويل البطاقة الحكومية الإلكترونية إلى بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، وتتيح هذه البطاقات خدمات السحب النقدي من ماكينات ATM، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية POS، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.