شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد عكاشة: مؤيدو ترامب لديهم قناعة بتزوير الانتخابات الأمريكية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد عكاشة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن ترامب كان ضد المؤسسات الأمريكية من بداية ترشيحه وهناك جمهور عريض في أمريكا يؤيده في التشكيك بالمؤسسات وهناك استناد من ترامب على هذه القاعدة الجماهيرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القاعدة الجماهيرية التي تؤيد ترامب مقتنعة بتزوير الانتخابات الحالية .

وأكد عكاشة أن المحكمة العليا صاحبة الكلمة الخيرة في شكوى ترامب بأن المحاكم العادية رفضت الدعاوى التي تقدم بها وهناك تكهنات برفض المحكمة العليا لطعن ترامب وإقرار فوز بادين.

وأشار الدكتور سعيد عكاشة إلى ان تركيبة ترامب الشخصية ترجح استمراره في المعارك وعدم الاستسلام وسيتجه للإعلام للتأكيد على تزوير الانتخابات.