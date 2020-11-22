شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من عزة مصطفى إلى محمد رمضان: حل القضية الفلسطينية ليس بالتصوير مع نجوم إسرائيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت الإعلامية عزة مصطفى على الفنان محمد رمضان بعد ردوده على انتشار صورة مع مطرب إسرائيلي مؤكدة ان البداية جاءت بعد نشر الصورة وانتشرت صور أخرى لرمضان مع لاعب إسرائيلي وممثل.

وتابعت ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رد محمد رمضان جاء ليؤكد أنها حملة على شعبيته وهي المحاولة الألف لتشويه صورتي وضرب شعبيتي.

ووجهت الإعلامية عزة مصطفى حديثها لمحمد رمضان قائلة «القضية الفلسطينية يا رمضان لن تحل بالتصوير مع نجوم من إسرائيل».