شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرصة سقوط المطر (%) بمحافظتك غداً الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار غداً الاثنين وتشير التوقعات إلى فرص الأمطار الآتية: القاهرة الكبرى: لا يوجد. الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) . السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية –مطروح- السلوم – رشيد- بلطيم ) . السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من (دمياط- بورسعيد – العريش- رفح ) . جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: لا يوجد . شمال الصعيد: لايوجد . جنوب الصعيد: لايوجد . أمطار الأثنين 23 نوفمبر 2020 by Karima Hassan on Scribd الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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