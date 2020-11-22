شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مرافق أسوان ترفع 115 حالة إشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن قسم شرطة المرافق بأسوان من رفع وإزالة ( 115) مخالفة متنوعة حيث تم رفع ( 92 ) حالة اشغالات بالطريق العام و( 23 ) مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة تنفيدا لتعليمات محافظ اسوان اللواء اشرف عطية باعادة الانضباط ورفع كافة الاشغالات من الطرق والأسواق. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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